В Харькове сожгли автобус Евромайдана, опубликованы фото

В Харькове неизвестные сожгли микроавтобус активистов местного Евромайдана.

Об этом рассказал харьковский активист Дмитрий Пилипец, сообщает УНИАН.

По его словам, арендованный харьковским Евромайданом микроавтобус стоял во внутреннем дворе дома по ул. Сумской, 17. Около 2 часов ночи он загорелся.

Пилипец выразил убеждение, что микроавтобус подожгли умышленно. Он предположил, что к этому причастны руководители города и области.

"Титушки" Кернеса и Добкина сожгли микроавтобус, который перевозил вещи Евромайдана, звуковое оборудование, генераторы, теплые вещи, которые мы собирали", - сказал Пилипец.

Он обратил внимание, что это уже вторая попытка помешать активистам харьковского Евромайдана. По факту первой попытки - похищения генератора — милиция проводит расследование и до сих пор виновные не найдены и не наказаны.

Напомним, что ночью 12 декабря в Чугуеве Харьковской области неизвестные подожгли автомобиль нардепа от ВО "Свобода" Игоря Швайки (фото).

Фото: Facebook Дмитрия Пилипца