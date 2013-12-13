В Харькове сожгли автобус Евромайдана, опубликованы фото

Активист обвинил в поджоге Кернеса и Добкина
Об этом рассказал харьковский активист Дмитрий Пилипец, сообщает УНИАН.
По его словам, арендованный харьковским Евромайданом микроавтобус стоял во внутреннем дворе дома по ул. Сумской, 17. Около 2 часов ночи он загорелся.
Пилипец выразил убеждение, что микроавтобус подожгли умышленно. Он предположил, что к этому причастны руководители города и области.
"Титушки" Кернеса и Добкина сожгли микроавтобус, который перевозил вещи Евромайдана, звуковое оборудование, генераторы, теплые вещи, которые мы собирали", - сказал Пилипец.
Он обратил внимание, что это уже вторая попытка помешать активистам харьковского Евромайдана. По факту первой попытки - похищения генератора — милиция проводит расследование и до сих пор виновные не найдены и не наказаны.
Напомним, что ночью 12 декабря в Чугуеве Харьковской области неизвестные подожгли автомобиль нардепа от ВО "Свобода" Игоря Швайки (фото).
Фото: Facebook Дмитрия Пилипца