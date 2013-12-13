В Севастополе на уроке физкультуры умер 14-летний школьник

В Севастополе прямо на уроке физкультуры умер 14-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНИАН.

Как выяснилось, на занятиях физкультурой школьник упал, потеряв сознание. Когда прибывшие медики "скорой помощи" попытались вернуть мальчика в сознание, он умер.

Врачи сообщили об инциденте в милицию.

Правоохранители, в свою очередь выяснили, что у ребенка был диагноз "кардиопатия", из-за которого мальчик занимался в специальной группе – по указанию директора школы.

Возбуждено уголовное производство по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть", ведется расследование.