Пожар на шахте Луганщины: более 180 горняков самостоятельно вышли на поверхность

На момент происшествия в шахте работало 182 шахтера.
На Луганщине в городе Ровеньки на шахте им. Дзержинского ООО "Ровенькиантрацит" в ночь на 15 декабря произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по предварительной информации, около 2 часов ночи загорелась транспортерная лента.
"На момент происшествия в шахте работало 182 шахтера, которые самостоятельно вышли на поверхность. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Работа шахты временно приостановлена. Причины пожара устанавливаются.
К ликвидации пожара привлечены подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуля.
На месте происшествия работает оперативная группа ГСЧС Украины в Луганской области.
Напомним, 20 октября, в одной из шахт Луганской области произошло ЧП, из-за которого пришлось эвакуировать 109 горняков.