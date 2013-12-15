Пожар на шахте Луганщины: более 180 горняков самостоятельно вышли на поверхность

На Луганщине в городе Ровеньки на шахте им. Дзержинского ООО "Ровенькиантрацит" в ночь на 15 декабря произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по предварительной информации, около 2 часов ночи загорелась транспортерная лента.

"На момент происшествия в шахте работало 182 шахтера, которые самостоятельно вышли на поверхность. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Работа шахты временно приостановлена. Причины пожара устанавливаются.

К ликвидации пожара привлечены подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуля.

На месте происшествия работает оперативная группа ГСЧС Украины в Луганской области.

Напомним, 20 октября, в одной из шахт Луганской области произошло ЧП, из-за которого пришлось эвакуировать 109 горняков.