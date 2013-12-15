В Донецке прорвало трубу: без тепла остались 100 многоэтажек и 50 частных домов

В Донецке из-за порыва трубы теплоснабжения без отопления остались 100 многоэтажек и 50 частных домов.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 09:00 15 декабря в Киевском районе г. Донецк произошел порыв трубы теплоснабжения (диаметр - 500 мм), в зоне обслуживания которой около 100 многоэтажных жилых домов (4, 5, 9 этажей) и 50 домов частного сектора с централизованной системой отопления.

Для откачки воды привлекли пожарную насосную станцию и пожарную автоцистерну Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На месте происшествия работает 10 аварийных бригад теплосети и жилищно-коммунальных хозяйств", - говорится в сообщении.

По информации ДСНС, руководство жилищного хозяйства города приняло решение о сливе воды из системы отопления выше расположенного района обслуживания котельной.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области. В случае осложнения ремонтных работ на территории микрорайона от Главного управления будет установлено 4 пункта обогрева с автономным освещением, отоплением, полевыми кухнями.

Напомним, в ноябре на улице Прорезной в центре Киева прорвало трубу водопровода.



Давление воды было таким сильным, что на середине проезжей части начала вылетать брусчатка мостовой. Камни повредили припаркованные автомобили.