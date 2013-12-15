В Житомире бьют и режут машины, которые едут на Евромайдан: опубликованы фото и видео

В Житомире активистам, которые хотят ехать в Киев на Евромайдан, бьют машины и режут колеса

Так, 15 декабря около 9 утра в Житомире неизвестные забросали камнями и порезали колеса в микроавтобусе "Опель", который вез 8 человек на народное вече в Киев, пишет "Житомир.Инфо".

"Мы отъехали от автостоянки "Глобал", недалеко от перекрестка Котовского-Ватутина нас подрезала машина. Когда мы приостановились, подбежали несколько человек – забросали стекла камнями и порезали три колеса", - сообщили очевидцы.

Пострадавших нет, на место происшествия вызвали милицию.

Также утром 15 декабря неизвестные порезали колеса "Форда", который собирался везти бахилы для активистов Майдана в Киеве.

Напомним, сегодня в Киеве на Майдане Независимости около 400 тысяч украинцев собрались на Четвертое народное вече – День Достоинства.

фото;видео: Житомир.Инфо