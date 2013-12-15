В Черновцах убит сотрудник суда

14 декабря, утром в Черновцах на улице Московской Олимпиады, вблизи воинской части, случайные прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины.

По информации буковинских СМИ, на место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая выяснила, что погибший - секретарь канцелярии по уголовным делам Первомайского районного суда города Черновцы, пишет УНИАН.

По информации издания, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову и избиения.

По одной из версий – работник суда погиб ночью с пятницы на субботу в другом месте, а тело затем подбросили в место, где его нашли.

В то же время в пресс-центре Управления МВД в Черновицкой области журналистам опровергли информацию о том, что в жертву стреляли.

По словам руководителя Сектора связей с общественностью УМВД Романа Мигоряна, по предварительному заключению экспертов, мужчина получил травму головы в результате удара тупым предметом.

Напомним, 26 ноября в Кривом Роге нашли повешенным 22-летнего стажера прокуратуры одного из районов города.