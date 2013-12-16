Смерть на Майдане: у умершего свободовца остались жена и дети

В воскресенье, 15 декабря, по Майдану Независимости пронеслось трагическое сообщение - умер один из митингующих. Как стало известно, он накануне вечером приехал с приятелями из Борисполя Киевской области и поселился в одной из палаток, сообщает "Сегодня".

"Утром мы несли с ним по охапке дров для обогрева, вдруг Петя сказал, что что-то заболело у него в груди, а потом потерял сознание", — рассказал журналистам один из его друзей. Из палаточного городка потерявшего сознание 54-летнего Петра Волянюка на носилках вынесли волонтеры и доставили к карете "скорой", которая дежурила у Дома профсоюзов.

Медики начали делать пациенту массаж сердца, но спустя несколько минут из кареты вышел один из врачей и сообщил, что спасти мужчину не удалось. "Похоже на инфаркт. А кстати, что у него за ссадина на лбу? Возможно, он где-то падал?", — обратился медик к собравшимся.

"Может, упал и ударился о бордюр", — сказал один из приятелей умершего и снял шапку.

В Борисполе журналисты разыскала жену Петра Ларису. "Он на Майдане чуть ли не с первого дня. Состоял в бориспольской ячейке "Свободы". У него никогда не было проблем с сердцем, работал охранником, а по специальности - инженер-строитель", - рассказала Лариса Волянюк.

"Не верится, что еще недавно мы ехали и шутили, а тут такое... Он на Майдан приехал, потому что не пропускал таких важных событий. У него осталась жена Лариса и двое сыновей", — отрешенно рассказал друг умершего.

Ранее "Главред" сообщал, что это уже не первая смерть на Майдане. 6 декабря скончался житель Львовской области, у которого, как оказалось был туберкулез. Мужчина буквально захлебнулся кровью.