В Ужгороде активисту Евромайдана сожгли машину

Депутату горсовета и одному из основателей Евромайдана в Ужгороде Ярославу Шафарю подожгли машину, которая стояла практически под окнами областного управления МВД.

По данным пресс-службы "Батькивщины", Шафар является основателем ужгородского Евромайдана и именно это обстоятельство, считает он, стало причиной поджога автомобиля.

"Еще в половине первого я поставил машину, а уже в 3 ночи ее сожгли. Видно, что это намеренно, потому что есть поджог. Что интересно, на улице Ракоци всю ночь стоят 2 машины ГАИ. Стояли и до, и после того. Да еще и улица патрулируется дежурной частью милиции, ведь я живу рядом с областным управлением МВД. Поэтому утром на месте происшествия все начальники, но их, кажется, больше всего беспокоит, чтобы я забрал машину. Поэтому я официально заявляю: если они не найдут виновных, которые устроили поджог, то пусть увольняются с работы, потому что они не умеют работать", – отметил депутат.

Как ранее писал "Главред", 13 декабря в Харькове неизвестные сожгли микроавтобус, которым пользовались участники харьковского Евромайдана для организации акций. Арендованный харьковским Евромайданом микроавтобус стоял во внутреннем дворе дома по ул. Сумской, 17 и загорелся около 2 часов ночи.

Фото: zakarpattya.net