В Киеве избили ведущего Антимайдана, милиция возбудила дело

16 декабря 2013, 15:05

Известного журналиста и телеведущего Юрия Кота избили неподалеку от дома. 

Юрий Кот

Появилась информация о том, что вечером в воскресенье, 15 декабря, был избит журналист и популярный телеведущий Юрий Кот, который 15 декабря вел концерта для участников митинга сторонников ПР и политики власти в Мариинском парке.

Столичная милиция сообщает, что инцидент произошел у дома телеведущего на ул. Златоустовской.

"Когда мужчина проходил мимо одного из домов на улице Златоустовской, к нему подошел неизвестный и попросил сигарету. В тот момент, когда мужчина опустил руку в карман, злоумышленник начал его бить, сначала руками, а затем, когда потерпевший упал, ногами", – сообщает пресс-служба ведомства.

Друзья журналиста сообщают в Facebook, что у Кота сломан нос, ушиблены ребра и спина, сильно избиты ноги и корпус, однако от госпитализации он отказался.

Юрий Кот, не скрывающий своей антипатии к Евромайдану, 15 декабря работал ведущим на минге в поддержку Президента и правительства в Мариинском парке. Выступая со сцены, он сообщил, что на его телефон приходят сообщения с угрозами физической расправы над ним и членами его семьи, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

По факту избиения Юрия Кота следственным отделом Шевченковского районного управления МВД начато уголовное производство по статье 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Пострадавший пройдет судебно-медицинскую экспертизу.

Как ранее писал "Главред", 14 и 15 декабря в Киеве прошли массовые акции Евромайдана и сторонников Партии регионов, поддерживающих политику власти. Подробно об акциях в выходные читайте здесь.

Фото: facebook.com

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Евромайдан избиение Антимайдан анти-Майдан Юрий Кот
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