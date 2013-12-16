На Киевщине милиционер насмерть сбил женщину

Сегодня, 16 декабря, в Киевской области возле села Чабаны Киево-Святошинского района сотрудник милиции на личном автомобиле сбил 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

Как сообщили в прокуратуре области, женщина переходила дорогу, несмотря на то, что поблизости была пешеходная эстакада. В результате дорожно-транспортного происшествия она скончалась.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту ДТП, которое совершил работник центрального аппарата МВД Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, т.е. нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в октябре в Сумах пьяный милиционер на Chery столкнулся с маршруткой. В результате аварии пострадали 10 человек.