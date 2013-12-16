На Донбассе из-за аварии на шахте погибли четыре горняка

В Донецкой области на шахте "Свято-Покровская" произошла авария, которая унесла, по меньшей мере, жизни четырех горняков.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в тупиковой выработке шахты на глубине 320 метров вспыхнул пожар из-за взрыва воздушно-метановой смеси.

По состоянию на 17.30 понедельника, из шахты подняли тела троих смертельно травмированных горняков. Найден четвертый погибший. Ведутся мероприятия по его выдачи на поверхность.

По словам заместителя директора департамента развития базовых отраслей промышленности Павла Золотопупова, на момент аварии в шахте находилось 28 человек, из них на аварийном участке было 12 горняков.

Также сообщается о двух травмированных, которые доставлены в больницу г. Доброполье.

По словам главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Добропольском теркоме Евгения Миленко, погибли 55-летний начальник участка "Вентиляция и техника безопасности" Марсель Ситдиков, 24-летний машинист подземных установок Владимир Трунов, 28-летние горнорабочий подземный Евгений Новосад и горнорабочий очистного забоя Александр Морозов, пишет Сегодня.

"Тело начальника участка ВТБ уже поднято горноспасателями на поверхность. После проведенной разведки бойцы военизированной горноспасательной службы наращивают трубопровод, чтобы проветрить аварийный участок. В пределах их видимости находятся тела еще двух погибших шахтеров. Остальные шахтеры выбрались на поверхность самостоятельно", — сообщил Миленко.

Травмированные 31-летний горнорабочий очистного забоя 1972 года рождения и 35-летний подземный горнорабочий доставлены в Донецкий ожоговый центр. Их состояние медики оценивают как тяжелое и средней тяжести.

В компании, в собственности которой находится Свято-Покровская шахта, отказались комментировать ЧП до выводов государственной комиссии по расследованию инцидента.

Напомним, в ночь на 15 декабря на Луганщине в городе Ровеньки на шахте им. Дзержинского ООО "Ровенькиантрацит" произошел пожар. На момент происшествия в шахте работало 182 горняка.