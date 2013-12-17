Стали известны новые подробности гибели шахтеров на Донбассе

Стали известны новые подробности трагедии на частной шахте "Свято-Покровская", в селе Степановка на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе ГС ЧС, в тупиковой выработке на горизонте 320 м произошел взрыв метана без последующего горения.

На аварийном участке работали 18 горняков, из них на поверхность были выведены 14 человек.

В результате взрыва погибли 4 шахтера и 13 были госпитализированы. Из них 11 человек – с признаками отравления рудничным газом.

К аварийно-спасательным работам были привлечены 12 отделений спасателей.