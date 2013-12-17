В Кривом Роге сорвалась в реку машина: погибли мать и трое детей

Трое детей и женщина погибли в Кривом Роге в результате падения автомобиля в реку.
Об этом рассказал руководитель отдела ГУ службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дмитрий Удовиченко, сообщает УНИАН.
По его словам, сообщение о ДТП на телефон службы 101 поступило около 8 часов утра.
Иномарка ехала через мост, врезалась в железное ограждение и проломила его. Автомобиль упал в реку, покрытую тонким слоем льда.
В автомобиле находились мужчина, 37 лет, его жена, их 8-летний сын и двое детей 12 и 13 лет. В живых остался мужчина, который самостоятельно выбрался из салона автомобиля. Сейчас он в шоковом состоянии. Ему оказывают помощь медики.
На данный момент водолазы достали из салона затопленного автомобиля тела всех четырех погибших.
На месте трагедии работают правоохранительные органы и оперативные службы.
Как ранее писал "Главред", 12 декабря, вечером на Киевщине в Тетиевском районе произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек. Авария случилась в селе Пятигоры, где водитель минивэна Volkswagen Caddy не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП 8 человек (из них 1 ребенок) были госпитализированы.