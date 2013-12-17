В Кривом Роге сорвалась в реку машина: погибли мать и трое детей

В Кривом Роге 17 декабря упал с моста в реку Саксагань легковой автомобиль марки BMW, погибли трое детей и женщина.

Об этом рассказал руководитель отдела ГУ службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дмитрий Удовиченко, сообщает УНИАН.

По его словам, сообщение о ДТП на телефон службы 101 поступило около 8 часов утра.

Иномарка ехала через мост, врезалась в железное ограждение и проломила его. Автомобиль упал в реку, покрытую тонким слоем льда.

В автомобиле находились мужчина, 37 лет, его жена, их 8-летний сын и двое детей 12 и 13 лет. В живых остался мужчина, который самостоятельно выбрался из салона автомобиля. Сейчас он в шоковом состоянии. Ему оказывают помощь медики.

На данный момент водолазы достали из салона затопленного автомобиля тела всех четырех погибших.

На месте трагедии работают правоохранительные органы и оперативные службы.

Как ранее писал "Главред", 12 декабря, вечером на Киевщине в Тетиевском районе произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек. Авария случилась в селе Пятигоры, где водитель минивэна Volkswagen Caddy не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП 8 человек (из них 1 ребенок) были госпитализированы.