Среди бела дня в центре Киева совершено нападение на бизнесмена

Около полудня в центре Киева, на улице Фрунзе, было совершено разбойное нападение на автомобиль Mersedes и его владельца.
На улице Фрунзе,69 недалеко от центра Киева около 12:00 трое неизвестных расстреляли джип "Мицубиси", в котором находился бизнесмен с охранником.
Об этом сообщает Магнолия-ТВ.
После нападения разбойники скрылись с места происшествия.
На месте происшествия работает милиция, в том числе кинолог с собакой и сотрудники криминалистической лаборатории.
Место происшествия оцеплено, на асфальте – гильзы от огнестрельного оружия.
По предварительной версии милиции, нападение на бизнесмена было предпринято с целью ограбления.
Охранник отстреливался от нападающих пистолетом с резиновыми пулями.
Также сообщается, что нападение произошло недалеко от стадиона "Спартак".