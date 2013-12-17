Среди бела дня в центре Киева совершено нападение на бизнесмена

На улице Фрунзе,69 недалеко от центра Киева около 12:00 трое неизвестных расстреляли джип "Мицубиси", в котором находился бизнесмен с охранником.

Об этом сообщает Магнолия-ТВ.

После нападения разбойники скрылись с места происшествия.

На месте происшествия работает милиция, в том числе кинолог с собакой и сотрудники криминалистической лаборатории.

Место происшествия оцеплено, на асфальте – гильзы от огнестрельного оружия.

По предварительной версии милиции, нападение на бизнесмена было предпринято с целью ограбления.

Охранник отстреливался от нападающих пистолетом с резиновыми пулями.

Также сообщается, что нападение произошло недалеко от стадиона "Спартак".