ДТП на Харьковщине: автобус врезался в грузовик, опубликованы фото

На Харьковщине в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погиб один человек, еще четверо были травмированы.

Как сообщили в областном управлении ГАИ, авария произошла 17 декабря около 18:30 на автодороге Харьков – Ахтырка.

52-летний водитель автобуса "Богдан", двигаясь со стороны Богодухова в направлении Харькова, по неизвестным причинам совершил наезд на грузовой автомобиль MAN с прицепом, стоявший на правой обочине по ходу движения автобуса.

Вследствие ДТП одна пассажирка автобуса – женщина 35-ти лет от полученных травм скончалась на месте, оба водителя и двое пассажиров автобуса с телесными повреждениями доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства совершенного дорожно-транспортного происшествия.

Наопмним, 17 декабря в Кривом Роге упал с моста в реку Саксагань легковой автомобиль марки BMW, погибли трое детей и женщина.

Иномарка врезалась в железное ограждение моста и проломила его. После этого автомобиль упал в реку, покрытую тонким слоем льда.