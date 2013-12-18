Неизвестные избили и пытались задушить журналистку "Дорожного контроля"

16 декабря неизвестные напали на журналистку "Дорожного контроля" Светлану Малицкую.

Как сообщается на сайте издания, они избили ее и пытались задушить.

Сама же журналистка считает, что нападение было совершено в связи с ее профессиональной деятельностью.

По ее словам, во время нападения преступник сказал: "Ты дорожная б…, но нас, внедорожников, на вас хватит".

Отметим, что журналистка сотрудничает с Дорожным контролем с декабря 2009 года.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, милиция открыла уголовное производство по факту избиения журналистки "Дорожного контроля" Светланы Малицкой.

"Следственным отделом Днепровского районного управления открыто уголовное производство по статье 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что, согласно предварительному диагнозу врача, у потерпевшей выявлен ушиб мягких тканей в области правой ключицы и правого ключевого сустава. В дальнейшем назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести полученных повреждений.