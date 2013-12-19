На Запорожье трое рыбаков погибли, переезжая реку по льду

В Запорожской области 18 декабря три человека, возвращавшиеся с рыбалки в автомобиле, провалились под лед и погибли неподалеку с. Белоцерковка Куйбышевского района.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины, рыбаки решили сократить дорогу домой, и пересечь речку по льду. Москвич-412 провалился под лед, люди не смогли спастись.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Как ранее писал "Главред", в Кривом Роге 17 декабря упал с моста в реку Саксагань легковой автомобиль марки BMW, погибли трое детей и женщина.

Иномарка ехала через мост, врезалась в железное ограждение и проломила его. Автомобиль упал в реку, покрытую тонким слоем льда.

В автомобиле находились мужчина, 37 лет, его жена, их 8-летний сын и двое детей 12 и 13 лет. В живых остался мужчина, который самостоятельно выбрался из салона автомобиля.