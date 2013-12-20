Пьяный севастополец разбил гитарой 10 авто: опубликованы фото

В Севастополе во дворе дома по проспекту Острякова неизвестный мужчина гитарой разбил десять автомобилей.

"Было темно еще на улице, я проснулся от шума на улице. Нетрезвый мужчина лет 30-40 лет, судя по голосу, разбивал машины гитарой - одну за другой, - рассказал житель дома, во дворе которого все и происходило, пишет 0692.ua.

В итоге, на улицу вышли многие жильцы, у которых сработала сигнализация на машине. Мужчину поймали.

"Он как-то и не особо убегал от них, был в состоянии сильного алкогольного опьянения, как говорят, "белочку поймал". После того, как его поймали, он очень быстро пришел в себя", - рассказал очевидец.

По его информации, пойманному "гитаристу" связали руки ремнем для буксировки машин и привязали на детской площадке к турникам. В таком виде он и находился до приезда правоохранителей.

Напомним, 18 декабря на Харьковщине автобус врезался в грузовик. В результате аварии погиб один человек погиб, еще четверо были травмированы.