В ДТП на Днепропетровщине погибли 4 человека

В Днепропетровской области 21 декабря, произошла смертельная авария на 25-м км автотрассы "Словянка–Межевая–Бердянск".

По данным ГСЧС Украины, автомобиль ВАЗ-2107 съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате автокатастрофы погибли 4 человека.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Как ранее писал "Главред", 17 декабря в Кривом Роге BMW врезалась в железное ограждение моста и проломила его. После этого автомобиль упал в реку, покрытую тонким слоем льда.

В аварии погибли мать и трое детей.