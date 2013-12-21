Во Львове маршрутка врезалась в КамАЗ: есть пострадавшие

Сегодня, 21 декабря, около 13.00 на въезде во Львов маршрутный автобус на полном ходу врезался в припаркованный КамАЗ.

В результате аварии пострадали семь человек, пишет УНИАН.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, пострадавшими являются пассажиры и водитель маршрутного пассажирского автобуса "Львов, - Пустомыты". Количество пострадавших уточняется.

Всего в автобусе находилось около 20-25 человек. На месте происшествия работают медики, работники милиции и эксперты.

Водитель грузовика не пострадал, при этом пока не известно, где именно он находился на момент аварии.

Выясняется, что стало причиной ДТП, ведь дорога была сухой, видимость - хорошей.

Данных о погибших нет. В каком состоянии находятся травмированные люди, медики не сообщают.

Напомним, 18 декабря на Харьковщине автобус врезался в грузовик. В результате столкновения погиб один человек, еще четверо были травмированы.