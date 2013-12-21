Опубликованы фото и видео ДТП во Львове, где маршрутка врезалась в КамаАЗ

Стали известны подробности аварии во Львове, где маршрутный автобус на полном ходу врезался в припаркованный КамАЗ.

Как сообщили в пресс-служье ГАИ Львовской области, по предварительным данным, водитель маршрутного автобуса БАЗ, направляясь из города Обухова во Львов, не выбрал безопасную скорость движения, не соблюдал безопасной дистанции и совершил столкновение с КамАЗом, водитель которого остановился впереди.

В результате ДТП семеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших - четверо несовершеннолетних. В троих из них - 14- летней девочки и ребят , 16-ти и 10-ти лет, - сотрясение головного мозга. В еще одной пострадавшей , 17-летней львовянки, медики диагностировали перелом ноги.

Кроме этого, травмы получили три взрослых женщины-пассажирки. У одной из них - закрытая черепно-мозговая травма, у двух других - ушибы.

Продолжается расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины этой аварии.

Напомним, сегодня, 21 декабря, на въезде во Львов маршрутный автобус на полном ходу врезался в припаркованный КамАЗ. В результате аварии пострадали семь человек.

"Главред" также ранее сообщал, что 18 декабря на Харьковщине автобус врезался в грузовик. В результате столкновения погиб один человек, еще четверо были травмированы.

фото; видео: ГСЧС во Львовской области