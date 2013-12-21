В Симферополе обстреляли машину активиста Евромайдана: опубликовано фото

В Симферополе обстреляли машину координатора крымского Евромайдана Сергея Ковальского, который планировал ехать на Майдан в Киев.

Об этом сообщила активистка Александра Дворецкая, пишет Украинская правда.

"Вечером 21 декабря из Симферополя крымские евромайдановцы планировали выезжать на Киев двумя группами: одни активисты поездом, а Ковальский с коллегами – на машине. Только что увидели, что автомобиль обстреляли, Возможно, ночью. Машина находилась на парковке по улице Козлова, 21. ехать на ней невозможно", - отметила она.

Сам Ковальский напрямую связывает данный инцидент со своей деятельностью как активиста Евромайдану.

По его информации, в настоящее время на месте происшествия находятся оперативники, проводятся следственные действия.

Напомним, 21 декабря "титушки" захватили частный дом активиста Евромайдана Сергея Онищенко в Киеве по улице Богатырской. Примерно 20 человек ворвались в дом, избили его и выбросили на улицу. При этом в доме удерживается жена Онищенко и годовалый ребенок. Сами же молодчики говорят, что купили дом еще три года назад.

В милиции данную информацию опровергли.

фото: Украинская правда.