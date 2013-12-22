ДТП на Запорожье: милиционер насмерть сбил велосипедиста и сбежал

В пятницу, 20 декабря, в Запорожской области произошло ДТП, жертвой которого стал велосипедист.

Об этом пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова сообщила УНИАН.

Авария случилась в День милиции около 17.40 в Васильевском районе на 37-м километре автодороги Энергодар-Васильевка-Бердянск.

"54-летний житель села Балки скончался на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся", - сообщила Пискунова.

По ее словам, спустя сутки стало известно, что аварию устроил сотрудник милиции. "25-летний житель Энергодара — заместитель начальника следственного отдела Энергодарского горотдела милиции сообщил, что данное ДТП на автомобиле Volkswagen Golf совершил он", - заявила Пискунова.

По ее словами, в связи с установление данного факта расследование по производству открытому по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия) взяла на себя прокуратура Запорожской области.

Ранее "Главред" сообщал, что 16 декабря, в Киевской области возле села Чабаны сотрудник милиции на личном автомобиле сбил насмерть 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу.