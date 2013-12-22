На Одесчине активисту Евромайдана сожгли авто: опубликованы фото

В Одесской области в городе Арцизе сгорел автомобиль активиста Евромайдана Евгения Буркута, на котором он возили митингующих в Киев.

Об этом сообщили представители одесского Евромайдана, пишет Украинская правда.

"Вечером 21 декабря подожгли машину Евгения Буркута, который на протяжении всего месяца, на своем 8-местном Fiat возил людей на киевский Майдан. Сам дежурил, потом забирал людей, возвращался в Арциз, собирал снова и ехал и Киев", - рассказали активисты.

По словам самого активиста, он был в гостях, когда позвонили соседи и сообщили, что возле их дома горит машина.

22 декабря вместе со следователем недалеко от места происшествия была найдена пол-литровая бутылка из-под воды, которая пахла бензином.

"Вполне возможно, что бампер машины облили и подожгли", - допускают активисты.

По факту пожара ведется следствие.

Напомним, это не первый случай вредительства автомобилей активистов Евромайдана. Так, 21 декабря, в Симферополе обстреляли машину координатора крымского Евромайдана Сергея Ковальского, который планировал ехать на Майдан в Киев.