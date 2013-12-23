ДТП на Тернопольщине: при столкновении джипов погибли два человека

В воскресенье, 22 декабря, в Тернопольской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще семеро оказались на больничной койке.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария случилась около 15:00 возле с. Хмелевка Теребовлянского района на автодороге Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь, где столкнулись два паркетчика - Ssang Yong Kyron и Subaru Forester.

В результате ДТП погибли два человека (в том числе 12-летний ребенок) и еще семь (из них четыре ребенка) в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в центральную районную больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что 29 сентября вечером в Тернополе BMW-320 сбила насмерть пятнадцатилетнюю учащуюся местного ПТУ. Водителя от самосуда спасла только милиция.

Фото: ternopil.mns.gov.ua