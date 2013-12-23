На Донбассе активисту проломили череп за лозунги против власти

В Торезе Донецкой области депутат горсовета Василий Бондаренко избил Олега Галазюка, который расписал центр города лозунгами против власти и Партии регионов.

Об этом в своем блоге сообщил пользователь frankensstein.

"Бондаренко является "атаманом" местной казачьей организации, поэтому бил человека нагайкой. И не один, а вместе с двумя подельниками-"казаками". Повалили на землю, пробили голову, сломали палец. Об этом почти никто не узнал", – сообщает блогер.

Избитый обратился к медикам, снял побои и написал заявление в милицию.

Как ранее писал "Главред", 22 декабря в городе Арцизе Одесской области сгорел автомобиль активиста Евромайдана Евгения Буркута, на котором он возили митингующих в Киев.

По словам активиста, он был в гостях, когда позвонили соседи и сообщили, что возле их дома горит машина. Недалеко от места происшествия следователь и потерпевший нашли поллитровую бутылку из-под воды, которая пахла бензином.

А 21 декабря, в Симферополе обстреляли машину координатора крымского Евромайдана Сергея Ковальского, который планировал ехать на Майдан в Киев.

Фото: frankensstein.livejournal.com