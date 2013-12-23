ДТП в Луганске: перевернулась маршрутка - 18 пострадавших, опубликованы фото

В понедельник, 23 декабря, утром в Луганске произошло ДТП с участием маршрутки, в котором пострадали 18 человек.

Об этом сообщает "Восточный вариант".

Как рассказало издание, в аварию попал микроавтобус"Богдан", выполнявший рейс по 167-му маршруту на кольце кв.Гаевого.

На спуске водитель маршрутки превысил скорость, задел бордюр и врезался в электроопору. В результате ДТП пострадали 18 пассажиров. Двое в тяжелом состоянии. Все госпитализированы.

Всего в салоне находилось 35 человек.

Ранее "Главред" сообщал, что в воскресенье, 22 декабря, в Тернопольской области произошло ДТП, где столкнулись два джипа. Погибли два человека, в том числе один ребенок. Еще семь – пострадали, в том числе 4 ребенка.

Фото: jyrnalist.ru