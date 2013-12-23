ДТП на Закарпатье: иномарка врезалась в дерево, погибли три человека

Вечером 22 декабря в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли три человека.

По данным Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла около 21.00 на автодороге государственного значения Мукачево–Берегово–КПП "Лужанка", в селе Гать Береговского района Закарпатской области.

20-летний водитель автомобиля Skoda Octavia A5 2.0 при въезде в село не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

Погибли три пассажира (19 и 17 лет). От сильного столкновения пассажиров "выбросило" из автомобиля - они погибли на месте. Еще один пострадавший - 16-летний юноша - от полученных травм погиб по дороге в больницу.

Водитель в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение районной больницы.

Предварительной причиной ДТП является превышение скорости. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства смертельной аварии, сообщили в областном управлении ГАИ.

Как ранее писал "Главред", в тот же день в Тернопольской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, а еще семеро оказались на больничной койке.

Авария случилась около 15:00 возле с. Хмелевка Теребовлянского района на автодороге Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь, где столкнулись два паркетчика – Ssang Yong Kyron и Subaru Forester.

В результате ДТП погибли два человека (в том числе 12-летний ребенок) и еще семь (из них четыре ребенка) в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в центральную районную больницу.