Число пострадавших при ДТП в Луганске возросло до 28-ми

Число пострадавших в Луганске в результате ДТП с участием маршрутки возросло до 28 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Как информирует ведомство, около 7.20 в Луганске перевернулся набок микроавтобус, в котором вместе с водителем находилось 35 человек. В результате аварии пострадали 28 человек (водитель и 27 пассажиров). На место происшествия прибыли спасатели, 10 бригад "скорой" помощи, милиция.

Ранее "Главред" сообщал о госпитализации 18 человек, из которых 2 - в тяжелом состоянии.

Также напомним, что вечером 22 декабря в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли три молодых парня. Их Skoda Octavia слетела с трассы и врезалась в дерево.