Опубликованы фото и видео ДТП на Тернопольщине, где погибли два человека

Не разминулись два джипа - Ssang Yong и Subaru
Напомним, авария случилась 22 декабря около 15:00 возле с. Хмелевка Теребовлянского района на автодороге Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь, где столкнулись два паркетчика - Ssang Yong Kyron и Subaru Forester.
В результате ДТП погибли два человека (в том числе 12-летний ребенок) и еще семь (из них четыре ребенка) в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в центральную районную больницу.
Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось использовать спецоборудование, чтобы освободить пострадавших и извлечь из искореженных автомобилей тела погибших.
Фото, видео: ternopil.mns.gov.ua