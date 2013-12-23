Опубликованы фото и видео ДТП на Тернопольщине, где погибли два человека

В сети появились фото и видео с места ДТП в Тернопольской области, где погибли два человека, а еще семеро оказались на больничной койке.

Напомним, авария случилась 22 декабря около 15:00 возле с. Хмелевка Теребовлянского района на автодороге Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь, где столкнулись два паркетчика - Ssang Yong Kyron и Subaru Forester.

В результате ДТП погибли два человека (в том числе 12-летний ребенок) и еще семь (из них четыре ребенка) в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в центральную районную больницу.

Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось использовать спецоборудование, чтобы освободить пострадавших и извлечь из искореженных автомобилей тела погибших.

Фото, видео: ternopil.mns.gov.ua