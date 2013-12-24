В Харькове неизвестные сожгли автомобиль активиста Евромайдана: опубликованы фото

В последние несколько дней по все Украине прокатилась волна вредительства относительно активистов Евромайдана.

В Харькове неизвестные подожгли автомобиль Opel Omega активистов местного Евромайдана, общественного активиста Дмитрия Пилипца.

Автомобиль не был арендованным, а принадлежал одному из его коллег и использовался для перевозки техники и координаторов акции, пишет УНИАН.

По его словам, поджог произошел сегодня около 3.00 во дворе жилого дома (ул. Новоалександровская, 54-а). Активист подчеркнул, что свидетели видели на месте поджога двух молодых людей. "Свидетели, живущие на 6-ом этаже, услышали хлопок во дворе, увидели пожар и двух молодых людей, которые убегали от пылающей машины. Свидетели крикнули: что вы делаете, после чего парни побежали быстрее", - сказал Пилипец.

В автомобиле разбиты переднее и боковое стекло, выгорел салон. Сумма убытков – около 2 тыс. долларов.

Пилипец обратил внимание, что вечером 23 декабря машина стоял на улице Гиршмана напротив памятника Тарасу Шевченко, где ежедневно проводится Евромайдан. Однако после митинга автомобиль не тронулся с места, потому что его владельцы "обнаружили нарушение ходовой части". Активисты отбуксировали Opel Omega на улицу Новоалександровскую, 54-а, где он стоял постоянно.

Активист убежден, что поджог автомобиля планировался просто напротив памятника Шевченко и "должен был стать фактором запугивания для всего города".

По мнению Пилипца, к поджогу автомобиля причастны "люди, структуры, организации украинские и не украинские, выступающие против евромайдановского движения и европейского развития Украины".

В Харькове работники милиции расследуют причины возгорания автомобиля активиста местного Евромайдана.

Во время осмотра транспортного средства милиция обнаружила разбитое стекло и следы неизвестной жидкости в салоне.

Этот факт внесен в Единый журнал учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему.

Как известно, 13 декабря в Харькове неизвестные сожгли микроавтобус активистов местного Евромайдана.

Напомним, 22 декабря в Одесской области в городе Арцизе сгорел автомобиль активиста Евромайдана Евгения Буркута, на котором он возили митингующих в Киев.