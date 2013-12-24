Жена погибшего "за Майдан" мужчины рассказала, как его била милиция

Столичная милиция избила Павла Мазуренко из-за Майдана, в результате чего через несколько дней он скончался от травм.

Об этом сообщила жена пострадавшего Леся Мазуренко, пишет "Украинская правда".

По ее словам, Павел, которому был 41 год, шел домой в среду 18 декабря. Недалеко от улицы Гната Юры возле торгового центра " Квадрат" и Детского мира на Борщаговке его встретили правоохранители.

"Он говорил, что его избили три правоохранителя в черной форме с дубинками. Они подошли, попросили документы. Павел сказал, что паспорта с собой нет, но есть копия . Он ее показал" , - рассказала женщина.

"Но он не из Киева, у него прописка не киевская. Как только правоохранители проверили копию паспорта, они сразу заговорили о Майдане.

По его рассказам, милиционеры сказали: "Понаехали тут на площадь, как вы со своим Майданом нам уже надоели.После этого стали избивать его дубинками по голове, потом я так понимаю, что он упал, потому что его еще и ногами били. А после этого они ушли," - рассказала жена погибшего.

По ее словам, после инцидента муж сам дошел домой, а скорую уже вызвали на следующий день, однако он подписал отказ, потому что очень боится врачей и ехать в больницу не хотел, говорит женщина.

Он жаловался на головные боли, тошноту, в субботу 21 декабря он пошел к врачу, а оттуда его направили в больницу, где после компьютерной томографии ему поставили диагноз - сотрясение мозга.

"Потом скорая, которая его забрала в больницу установили перелом какой-то кости в черепе , но я в этом не очень разбираюсь", - сказала жена.

По ее словам, 22 декабря у Павла должны были взять показания в связи с избиением. Однако поскольку Павел умер в этот день , капитан Шевченковского РОВД принимал свидетельство у жены. После этого тело Павла направили на судмедэкспертизу". Сегодня судмедэксперты установили диагноз - двусторонняя плевропневмония.

"А о черепно-мозговой травме вообще ничего нет", - возмутилась жена.

В столичной милиции подтвердили факт смерти 41-летнего Павла Мазуренко, пишет УНН.

Однако информацию о том, что мужчину избили сотрудники "Беркута" и потерпевший скончался от полученных травм опровергли.



"В милицию поступило заявление от врача 12 столичной больницы о смерти гражданина Мазуренко. По официальным выводам судмедэксперта смерть наступила в результате пневмонии. Однако с травмами гражданин Мазуренко попал в другую больницу. Более того, сам пострадавший написал заявление о том, что его избили неизвестные, а не сотрудники милиции", - отметили в столичной милиции.