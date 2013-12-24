В Харькове исполосовали ножом организатора Евромайдана, опубликовано видео

Во вторник, 24 декабря, в Харькове произошло нападение на одного из организаторов местного Евромайдана – Дмитрия Пилипца, который получил четыре ножевых ранения.

"На соорганизатора харьковского Евромайдана Дмитрия Пилипца совершено нападение. Четыре ножевых ранения на ноге", - сообщил один из местных активистов, журналист Владимир Чистилин на своей странице в facebook.

По его словам, нападение совершили двое неизвестных в самом центре города.

Инцидент произошел на улице Иванова возле здания облгосадминистрации. Известно, что Пилипца избили, а как минимум один удар ножом пришелся в бедро потерпевшего.

Первую помощь окровавленному Пилипцу оказали случайные прохожие. Подробностей о количестве нападавших и тяжести ранений пока нет.

После ранения Дмитрий мог говорить, но он заметно дрожал. Активист потерял много крови, но сознания не терял. Его отвезли в операционную. Свидетелей опросили сотрудники милиции. В больницу уже приехало много активистов Евромайдану, сообщает eurokharkiv.org.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня утром в Харькове неизвестные подожгли автомобиль Opel Omega Пилипца. Автомобиль не был арендованным, а принадлежал одному из его коллег и использовался для перевозки техники и координаторов акции

Фото: Facebook Дмитрия Пилипца, видео: youtube.com