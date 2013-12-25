Избиение Татьяны Чорновил: стали известны новые подробности

Сохранилась запись видеорегистратора из машины активистки Евромайданам Татьяны Чорновил, которая была избита неизвестными в Борисполе. Сейчас она изучается в штабе Майдана.

Об этом на своей страничке в Facebook написал народный депутат Анатолий Гриценко.

По его информации, "предварительно нападавших было трое, марка и номер машины зафиксированы, номер такой в базе данных есть... Думаю, генерал Виталий Ярема как профессионал уголовного розыска разберется быстро, по крайней мере, быстрее милиции, написал Гриценко.

"Нет сомнения - власть "зачищает" активистов Евромайдана руками бандитов. Нападения целенаправленные, системные и по всей стране: Харьков, Севастополь, Киев ... Милиция этого не остановит, значит должно остановить гражданское общество - солидарными действиями с максимальной публичностью благодаря прессе.

"Избранная Майданом Рада не сценарием новогодних праздников, а именно этим должна заняться немедленно, - пишет Гриценко.

Как сообщал ранее "Главред", в соцсети была информация о том, что в автомобиле Татьяны был найден видеорегистратор. Его забрали активисты для того, чтобы изучить информацию, что там сохранена.

Напомним, ранее пресс-секретарь ГУ МВД Украины в Киевской области Николай Жукович сообщил, что на автомобиле журналистки был установлен видеорегистратор, который бы мог помочь следствию, однако родственники потерпевшей его забрали и пока не вернули правоохранителям.



В милиции также заявили, что родственники могут вмешаться в работу видеорегистратора, скопировать видео на компьютер, смонтировать его и записать на регистратор уже в смонтированном виде.

Милиция Киевской области открыла уголовное производство по факту зверского нападения на общественную активистку.