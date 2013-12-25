МВД назвало три версии нападения на журналистку Чорновол

Милиция рассматривает три основные версии избиения журналистки Татьяны Чорновол - ее профессиональная деятельность, совершение ДТП и провокации со стороны неких лиц.

Об этом рассказал замначальника Главного следственного управления МВД Олег Татаров, сообщает УНИАН.

"Следствием разрабатываются несколько версий. Мы не отбрасываем версий профессиональной деятельности Татьяны Чорновол, возможного совершения ДТП и провокации со стороны определенных лиц", - сказал Татаров.

Он отметил, что из-за вмешательства в работу следователей на месте происшествия, сразу не было возможности собрать вещественные доказательства, которые могли остаться. Поэтому было принято решение о повторном осмотре места, где произошло избиение Чорновол, и сейчас там находятся следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, чтобы обнаружить и изъять возможные частицы биологического материала, следы другого автомобиля и, возможно, его некоторые фрагменты, которые должны были остаться после столкновения с автомобилем журналистки.

Ранее "Главред" сообщал, что активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. Она ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.

По данным Объединенной оппозиции "Батькивщина", сейчас журналистка находится в реанимации, ей требуется, как минимум, три сложные операции.

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