Правозащитники заявили о десятках нападений на активистов Евромайдана

Правозащитники обратились к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской с требованием дать свой комментарий о десятках нападений на активистов Евромайданов в разных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба правозащитного центра "Поступ".

Правозащитники требуют от омбудсмана решительных действий по беспристрастному и эффективному расследованию этих преступлений и привлечению к ответственности как лиц, виновных в их совершении, так и правоохранителей, чья бездеятельность помогает преступникам избежать наказания.

Правозащитники требуют немедленно открыть производств по фактам нападений на активистов и организаторов мирных акций протеста, которые были совершены в период с 22 ноября 2013 года и расследование которых игнорируют правоохранители.

"Удивляет и вызывает сожаление то, что Вы, как человек, на которого возложены функции по парламентскому контролю за соблюдением прав человека в Украине до сих пор не дали оценку откровенной избирательности следствия в процессах, связанных с продолжающимися в стране акциями протеста. С одной стороны мы видим процессуальные нарушения, отказ от проведения всего комплекса следственных действий и затягивание расследования дел (как это происходит во всех без исключения процессах, открытых по фактам нападений на активистов акций протеста), а с другой - ускоренное рассмотрение и откровенно обвинительный уклон следствия по делам против активистов столичного и региональных Евромайданов. У общественности нет информации о Вашей позиции, как Уполномоченного по правам человека, об эффективности и беспристрастности следствия по указанным делам, а также о работе, которая ведется Вами ради соблюдения прав фигурантов указанных ниже дел", - говорится в обращении правозащитников к Лутковской.

Ранее "Главред" сообщал, что 12 декабря, в Чугуеве Харьковской области неизвестные подожгли автомобиль активиста Евромайдана нардепа от ВО "Свобода" Игоря Швайки.

13 декабря в Харькове неизвестные сожгли микроавтобус активистов местного Евромайдана.

21 декабря в Арцизе Одесской области сгорел автомобиль активиста Евромайдана Евгения Буркута, на котором он возили митингующих в Киев.

21 декабря, в Симферополе обстреляли машину координатора крымского Евромайдана Сергея Ковальского, который планировал ехать на Майдан в Киев.

24 декабря ночью в Харькове неизвестные подожгли автомобиль Opel Omega активистов местного Евромайдана, общественного активиста Дмитрия Пилипца.

24 декабря вечером в Харькове произошло нападение на одного из организаторов местного Евромайдана – Дмитрия Пилипца, который получил четыре ножевых ранения.

В ночь на 25 декабря под Киевом была избита активистка Евромайдана и журналистка Татьяна Чорновол.