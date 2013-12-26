В ДТП на Хмельнитчине погиб один и пострадали два человека

В среду, 25 декабря, утром в Хмельницкой области произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, а еще двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария случилась в 9:50 на автодороге Городок - Ярмолинцы, неподалеку от водоема "Старая Гребля", где столкнулись Skoda Fabia и "Славута".

В результате ДТП водитель "Славуты" от полученных травм погиб на месте. Водитель и пассажирка Skoda Fabia были доставлены в городскую больницу.

Прибывшие на место спасатели освободили пострадавших из искореженного автомобиля и передали их медикам.

Ранее "Главред" сообщал, что несколькими днями ранее произошло ДТП в Тернопольской области, где погибли два человека, а еще семеро оказались на больничной койке.

Напомним, возле с. Хмелевка Теребовлянского района столкнулись два паркетчика - Ssang Yong Kyron и Subaru Forester.

Фото: mns.gov.ua