На Черниговщине при пожаре сгорели заживо два человека

В ночь на четверг, 26 декабря, в райцентре Мена Черниговской области возник пожар, в результате которого погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Трагедия разыгралась около 4:00 в одноэтажном частном жилом доме, где на площади в 72 кв. м возник пожар.

В результате возгорания погибли два человека и один человек пострадал, который с ожогами был госпитализирован в Менскую центральную райбольницу. В 6:10 подразделения ГосЧС ликвидировали пожар.

Ранее "Главред" сообщал, что в субботу, 21 декабря, в районе Окружной дороги горел один из крупнейших оптовых рынков Киева - "Столичный". Погибли четыре человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.