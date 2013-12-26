На Тернопольщине сгорел офис Партии регионов

В Теребовле Тернопольской области возник пожар в помещении, которое арендует под офис местное отделение Партии регионов.

По данным пресс-службы ГСЧС, возгорание ликвидировали через час после поступления сигнала о происшествии. На место прибыли спасатели и милиция.

Огонь повредил мебель и технику. Точная сумма ущерба и причины возгорания устанавливаются.

Правоохранители внесли информацию о событии в Единый реестр досудебных расследований. В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники местного главка МВД проводят расследование и обещают обнародовать его результаты в ближайшее время. Местная ячейка ПР информацию официально пока не комментирует.

Как ранее писал "Главред", по словам экс-регионалки, а ныне внефракционного депутата Инны Богословской, из парламентской фракции ПР хотят выйти не меньше 60 человек, но на них оказывают сильное давление.

Богословская считает, что людям, желающим порвать с Партией регионов, следует обеспечить политическую и физическую защиту.