Мощный пожар под Севастополем: опубликованы фото и видео

В районе Инкермана под Севастополем несколько часов бушевал крупный пожар. Возгорание произошло в бассейне с отработкой нефтепродуктов".

Площадь возгорания на территории института им. Академика Крылова составляла около 200 кв. метров. От здания остался каркас, сообщает сайт SevNews.info.

По словам очевидцев, на место происшествия в разное время прибыли четыре пожарные машины, но пожар тушился неохотно: то вода закончилась, то шланг сорвало.

В итоге активных работ не было – все потухло само собой. Во время горения несколько раз звучали взрывы. От здания остался лишь металлический каркас. Догоревшие остатки были обильно политы пеной.

Спасателей было от силы человек 40, была милицейская машина – пара человек, экологи – пара человек – они уехали сразу, и около 5-ти человек съёмочной группы МЧС.

Как ранее писал "Главред", 21 декабря, в районе Окружной дороги горел один из крупнейших оптовых рынков Киева – "Столичный". Погибли четыре человека, еще двое были госпитализированы с ожогами. По словам очевидцев, огонь за считанные секунды распространился по всей территории павильона. Сгорело около 50 отделов, где продавались сыры, колбасы и молочные продукты.

"Это был ад! Я еле спаслась из огня. Некоторые торговцы пытались спасти товар и деньги, которые хранили под прилавками. Я в огонь не полезла. Все что смогла — смотреть и плакать. Я рыдаю второй день", — рассказала женщина, которая работала в этом павильоне.

Фото: SevNews.info, видео: Alexander Cash