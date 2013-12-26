ДТП в Ровно: заместитель губернатора протаранил железный забор

В ночь на четверг, 26 декабря, в Ровно произошло ДТП, в котором пострадал заместитель губернатора Алексей Губанов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД в Ровенской области сообщает УНИАН.

Как говорится в сообщении, в аварию попал 36-летний госслужащий Ровенской облгосадминистрации. Мужчина ехал на Skoda по улице Гашека и врезался в металлическое ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия чиновник с ушибами и травмами обеих голеней и голеностопных суставов госпитализирован в центральную городскую больницу областного центра.

Позже Губанов рассказал, что дорога была скользкой и его машину "подрезало" другое авто. Чтобы избежать столкновения, Губанов свернул вправо и наехал на ограждение. Сейчас он находится в больнице.

Ранее "Главред" сообщал, что в ДТП попал городской голова Измаила Андрей Абрамченко. 5 ноября он ехал выбивать в Одессе зарплату бюджетникам, но вылетел на встречку.

Фото: ogo.ua