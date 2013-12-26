В Запорожье задержали "вора в законе" по кличке Принц

В Запорожье сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали влиятельного "вора в законе" по кличке Принц.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Во время обыска у "коронованного вора" был изъят снаряженный патронами пистолет ТТ со стертыми серийными номерами.

Также у него обнаружили порошок, предположительно – наркотик, который, вместе с пистолетом, был отправлен на экспертизу.

"Коронованный" в 1990 году "Принц" неоднократно отбывал наказание за совершение тяжких преступлений в Грузии и России, привлекался к уголовной ответственности и в Украине за незаконный оборот наркотиков", - говорится в сообщении МВД.

После освобождения "вор в законе" снова попал в поле зрения правоохранителей.

Летом этого года в автомобиле, которым он передвигался, УБОПовцы изъяли бейсбольную биту, обрез охотничьего ружья, пистолет с патронами и кокаин.

Напомним, как сообщал "Главред", 21 октября был задержан Евгений Анисимов - уголовный авторитет по кличке Анисим. В ходе расследования дела о вымогательстве, в котором подозревается Анисим, был допрошен, в частности, мэр Запорожья.