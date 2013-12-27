В Харькове сожгли еще одну машину Евромайдана: опубликованы фото

В центре Харькова в ночь на 27 декабря сгорела еще одна машина Евромайдана.

Об этом сегодня заявил один из инициаторов харьковского Евромайдана Владимир Чистилин, сообщает Евромайдан Харьков.

"Около 3 часов ночи во дворе дома по ул.Данилевского, 31, опять подожгли машину. Это авто волонтеров, которые постоянно готовят горячий чай и бутерброды для мирных собраний нашего Евромайдана возле памятника Шевченко. Chevrolet Lacetti стоимостью около 10 тыс.долл. сгорела полностью", – сообщил активист.

Напомним, это уже третий случай поджога машин Евромайдана в Харькове.

Как ранее писал "Главред", 5 декабря неизвестные отобрали у активистов харьковской Евромайдана генератор.

13 декабря – сожгли микроавтобус, арендованный активистами.

В ночь на 24 декабря неизвестные подожгли автомобиль Opel Omega одного из организаторов харьковского Евромайдана Дмитрия Пилипца. А вечером того же дня напали на самого Пилипца, который получил несколько ножевых ранений.

Фото: facebook.com