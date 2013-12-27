В Запорожье задержан вооруженный вор в законе по кличке "Принц"

В четверг, 26 декабря, в Запорожье бойцы киевского и местного УБОПа задержали влиятельного вора в законе по прозвищу "Принц".

Об этом "Главред" сообщает со ссылкой на пресс-служба ГУБОП МВД.

При личном обыске у авторитета изъяли заряженный пистолет ТТ со стертыми серийными номерами. Оружие уже направлено на экспертизу в НИЭКЦ ГУМВД области.

Кроме того, у мужчины нашли порошкообразное вещество, предположительно являющееся наркотическим, однако это должны установить эксперты.

Сообщается, что "коронованный" в 1990 году "Принц" неоднократно отбывал наказание за совершение тяжких преступлений на территории Грузии и Российской Федерации. Кроме того, привлекался к уголовной ответственности и на Украине за незаконный оборот наркотиков.

После отсидки "вор в законе" снова попал в поле зрения правоохранителей. Летом этого года в автомобиле, на котором он передвигался, УБОПовцы изъяли бейсбольную биту, обрез охотничьего ружья, пистолет с патронами и кокаин.

По данным фактам начато уголовное производство ст. 263 , 309 УК Украины, которое сейчас рассматривается в Киевском районном суде г. Симферополя.

Ранее "Главред" сообщал об аресте другого запорожского "авторитета" по прозвищу "Анисим".

фото: guboz.gov.ua