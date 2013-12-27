На Одесчине при пожарах погибли пять человек

В пятницу, 27 декабря, утром в Любашевке Одесской области при пожаре погибли 4 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Одесской области,

В 7.50 в службу "101" пгт Любашевка поступило сообщение о том, что по улице Лермонтова в частном жилом одноэтажном доме произошло возгорание постельных принадлежностей на общей площади 2 кв. м. Впоследствии на месте пожара обнаружены тела 4-х погибших.

Кроме того, в четверг, 26 декабря, в 23:33 в службу "101" Одесса поступило сообщение о том, что по улице Дача Ковалевского возникло возгорание деревянного жилого дома.

Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 20 кв. м. На месте пожара было найдено тело погибшего. Причина пожара - выясняется.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на четверг, 26 декабря, в райцентре Мена Черниговской области возник пожар, в результате которого погибли два человека.

Фото: vip-jaguar.blogspot.com