Мать Насиковского, подозреваемого в избиении Чорновол, рассказала о подготовке к суду

27 декабря 2013, 12:35

Насиковскому должны избрать меру пресечения

Андрей Насиковский

В пятницу, 27 декабря, должен был состояться суд относительно избрания меры пресечения Андрею Насиковскому, который проходит по делу об избиении журналистки Татьяны Чорновол.

Об этом мать Андрея Насиковского Елена сообщила "Украинской правде".

"Через час будет суд. Я точно не знаю, где, - наверное, в Борисполе. Его перевели в Борисполь, поэтому, возможно, в Борисполе", - сказала Насиковская.

"Если мы сейчас не найдем учительницу английского языка, его посадят. Мы ездим по Броварам и ищем эту Юлю", - сказала мать Андрея .

Позже адвокат Насиковского – Юлия рассказала УП, что заседание должно состояться в Печерском суде.

"Сначала на Крещатике, а потом станет известно, может переехать на Арсенальную. Пока не известно. Мы пока в Борисполе ждем. Когда выйдем - непонятно", - отметила адвокат.

Ранее "Главред" сообщал, что в качестве алиби Насиковский рассказал, что вечером перед нападением на Чорновол он ходил на курсы английского в Броварах. "Курсы закончились в 23:20. 15 минут оттуда я добирался домой. Меня видела консьержка. Я зашел в квартиру и был дома. Оттуда я звонил своей девушке, по скайпу разговаривал с видео с другом, он видел, что я был дома. У меня есть алиби, я не знаю, что я здесь делаю. Меня стараются сделать крайним", - рассказал Насиковский.

Ранее "Главред" сообщал, что по делу об избиении на журналистку задержаны четыре человека – Александр Храмцов, на чье имя зарегистрирован джип Porsche Cayenne, на котором приехали нападавшие на Чорновол, Андрей Насиковский и Сергей Котенко, ночевавший в ночь нападения у Насиковского. Кроме того, был задержан брат Котенко – Александр.

Напомним, что обидчикам журналистки грозит до 10 лет тюрьмы. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.

Фото: Facebook Андрея Насиковского 

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