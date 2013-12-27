В Харькове при взрыве в пятиэтажке погиб человек: опубликованы фото и видео

Хозяина квартиры взрывной волной выбросило из окна 5 этажа.
По данным облуправления ГСЧС Украины, взрыв произошел в квартире на 5 этаже. В результате взрыва были частично деформированы перегородки на последнем этаже дома, и примерно на 5 см отошла внешняя стена.
На месте происшествия погиб хозяин квартиры, которого взрывной волной выбросило из окна. Подразделения ГСЧС Украины эвакуировали 9 жителей соседних квартир.
Расследование контролирует областная прокуратура.
Как ранее писал "Главред", в ноябре взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Першотравенске Днепропетровской области.
В квартире на первом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси бытового газа из-за включенной конфорки без последующего горения. После взрыва возгорания не было, но было разрушено перекрытие между первым и вторым этажами.
В результате на межквартирной перегородке появились трещины и люди не смогли выбраться из разрушенного дома самостоятельно. Спасатели вытаскивали людей из-под завалов.
Фото, видео: kharkiv.mns.gov.ua