В Харькове при взрыве в пятиэтажке погиб человек: опубликованы фото и видео

Ранним утром 27 декабря в 5-этажном жилом доме ул. Электровозная, 9 в Харькове произошел взрыв.

По данным облуправления ГСЧС Украины, взрыв произошел в квартире на 5 этаже. В результате взрыва были частично деформированы перегородки на последнем этаже дома, и примерно на 5 см отошла внешняя стена.

На месте происшествия погиб хозяин квартиры, которого взрывной волной выбросило из окна. Подразделения ГСЧС Украины эвакуировали 9 жителей соседних квартир.

Расследование контролирует областная прокуратура.

Как ранее писал "Главред", в ноябре взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Першотравенске Днепропетровской области.

В квартире на первом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси бытового газа из-за включенной конфорки без последующего горения. После взрыва возгорания не было, но было разрушено перекрытие между первым и вторым этажами.

В результате на межквартирной перегородке появились трещины и люди не смогли выбраться из разрушенного дома самостоятельно. Спасатели вытаскивали людей из-под завалов.

Фото, видео: kharkiv.mns.gov.ua