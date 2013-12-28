В Николаеве активистке Евромайдана подожгли квартиру

В Николаеве неизвестные попытались поджечь квартиру квартиры координатора местного Евромайдана Евгении Матейчук.

По факту поджога милиция открыла уголовное производство, сообщает УНН.

"Евгения Матейчук позвонила в милицию по телефону 102. На место выехала следственно-оперативная группа и провела осмотр места происшествия. Событие внесли в единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч.1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества). В настоящее время ведутся следственные действия", – сообщили в милиции.

Кроме того, в милиции отметили, что квартира активистки не пострадала – горели только входные металлические двери и внешняя проводка.

Как ранее писал "Главред", акции против активистов Евромайдана участились по всей Украине.

Напомним, только в Харькове сожгли уже три машины активистов.

13 декабря – сожгли микроавтобус, арендованный активистами.

В ночь на 24 декабря неизвестные подожгли автомобиль Opel Omega одного из организаторов харьковского Евромайдана Дмитрия Пилипца, а вечером того же дня напали на самого Пилипца, который получил несколько ножевых ранений.

А в ночь на 27 декабря сожгли авто волонтеров, которые обеспечивали Евромайдан горячим чаем и бутербродами.