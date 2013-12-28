На Закарпатье иномарка влетела в толпу школьников на тротуаре

В с. Брод Иршавского района Закарпатской области Volkswagen Golf въехал в толпу пешеходов, которые стояли на обочине.

ДТП произошло около часа ночи 28 декабря. 27-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на группу пешеходов, стоявших на обочине дороги рядом с кафе.

В результате ДТП девять пешеходов, восьмеро из которых - старшеклассники местной школы, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу, а обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Как ранее писал "Главред", 22 декабря в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли три человека.

20-летний водитель автомобиля Skoda Octavia A5 2.0 при въезде в село не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево. Погибли три пассажира (19 и 17 лет).