Помощника Кожемякина ударили ножом во время сбора подписей

В Одесской области сегодня было совершено нападение на помощника народного депутата от фракции "Батькивщина" Андрея Кожемякина.

Об этом сообщил сам Кожемякин, передает официальный сайт партии.

По словам депутата, инцидент произошел во время сбора подписей желающих вступить во Всеукраинское объединение "Майдан".

"Мой помощник стоял около столов, куда подходили люди, чтобы вступить в общественную организацию. Из дома, около которого были расположенные столы, где-то с восьмого этажа вниз полетели кирпичи. Одной женщине кирпич попал в голову, другой сломал плечо", - рассказал депутат.

Также Кожемякин рассказал, что Бугайчук попытался задержать злоумышленников, но те несколько раз ударили его ножом, а потом угрожали пробить голову перфоратором.

"Только благодаря тому, что подбежали люди, Василия удалось спасти", - сказал депутат.

В свою очередь председатель молодежной организации "Батькивщина молода" Иван Крулько добавил, что нападавшие скрываются в исполкоме Ильичевска "под защитой правоохранительных органов".

Кожемякин сообщил, что, как глава парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, намерен потребовать от главы МВД Виталия Захарченко принять все меры для поиска и наказания бандитов.

Видео: 5 канал